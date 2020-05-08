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"Це був чарівний копняк": Ващук – про мотивацію Суркіса після ганебної поразки від Іспанії

8 травня 15:02 799 Читать на русском
"Це був чарівний копняк": Ващук – про мотивацію Суркіса після ганебної поразки від Іспанії
Владислав Ващук / Фото з відкритих джерел

Колишній захисник збірної України Владислав Ващук вдячний Григорію Суркісу за моральну допомогу після розгрому від Іспанії (0:4) у першому турі групового етапу ЧС-2006.

"У команді взагалі не було розмов про те, що я підвів, коли отримав червону картку. Всі вміли грати в обороні. Крім того, через дві гри я вийшов. Сам не очікував, що ми вийдемо з групи, але прийшла впевненість.

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Це сталося після програшу Іспанії, коли ми приїхали в готель, де нас зібрав Григорій Суркіс. Він сказав: "Це одна гра, потрібно зібратися і продовжувати рухатися далі". Зізнаюся, це сильно на нас вплинуло. Якби ми виграли в іспанців, ще невідомо, як би провели наступні матчі. Це був чарівний копняк на чемпіонаті світу. Він зіграв визначальну роль", – підкреслив Ващук у програмі Залишайся з Футболом.

Нагадаємо, збірна України після провалу з іспанцями здобула дві перемоги і вийшла з групи.

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Теги
Україна Україна Збірна України Григорій Суркіс Владислав Ващук Владислав Ващук Іспанія Іспанія
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