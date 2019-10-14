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Эстония – Германия – 0:3 – видео голов и обзор матча

08:52 52 Читати українською
Эстония – Германия – 0:3 – видео голов и обзор матча
Игроки сборной Германии / твиттер сборной Германии

Сборная Германии в меньшинстве разгромила Эстонию в рамках матча отбора к Евро-2020. Смотрите видео голов и обзор матча Эстония – Германия.

 

Начало матча получилось неудачным для немцев – уже на 14-й минуте Джан получил красную карточку за фол последней надежды. Однако сборная Германии продолжала выглядеть острее и могла выйти вперед в первом тайме, но удар Ройса со штрафного приняла на себя крестовина.

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Во второй половине Бундестим повела в счете благодаря голу Гюндогана. Через 6 минут одноклубник Зинченко оформил дубль, а точку в матче поставил Гнабри.

Таким образом, сборная Германии набрала 15 очков и делит первое место с Нидерландами. Эстония с 1 пунктом остается внизу группы C.

Источник: канали Футбол 1/ Футбол 2
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