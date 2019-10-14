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Естонія – Німеччина – 0:3 – відео голів та огляд матчу

08:50 272 Читать на русском
Естонія – Німеччина – 0:3 – відео голів та огляд матчу
Гравці збірної Німеччини / твіттер збірної Німеччини

Збірна Німеччини у меншості розгромила Естонію в рамках матчу відбору до Євро-2020. Дивіться відео голів та огляд матчу Естонія – Німеччина.

 

Початок матчу вийшов невдалим для німців – вже на 14-й хвилині Джан отримав червону картку за фол останньої надії. Однак збірна Німеччини продовжувала виглядати гострішою і могла вийти вперед у першому таймі, але удар Ройса зі штрафного прийняла на себе хрестовина.

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В другій половині Бундестім повела у рахунку завдяки голу Гюндогана. Через 6 хвилин одноклубник Зінченка оформив дубль, а крапку в матчі поставив Гнабрі.

Таким чином, збірна Німеччини набрала 15 очок і ділить першу сходинку із Нідерландами. Естонія з 1 пунктом лишається внизу групи C.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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