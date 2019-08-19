Еспаньйол зацікавлений у підписанні Калініча

Форвард Атлетіко Нікола Калініч найближчим часом може приєднатись до Еспаньйола.

Нападник Атлетіко Нікола Калініч може продовжити кар'єру в Еспаньйолі, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Cope.

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Каталонський клуб розраховує, що Атлетіко піде їм назустріч через те, що цього літа Еспаньйол відпустив до мадридського клубу захисника Маріо Ермосо нижче прописаної суми викупу.

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Нагадаємо, Еспаньйол став суперником Зорі у кваліфікації Ліги Європи. Перша гра запланована на 22 серпня, а матч-відповідь відбудеться через тиждень.