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Еспаньйол зацікавлений у підписанні Калініча

23:07 135 Читать на русском
Еспаньйол зацікавлений у підписанні Калініча
Нікола Калініч / Reuters

Форвард Атлетіко Нікола Калініч найближчим часом може приєднатись до Еспаньйола.

 

Нападник Атлетіко Нікола Калініч може продовжити кар'єру в Еспаньйолі, повідомляє Mundo Deportivo з посиланням на Cope.

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Каталонський клуб розраховує, що Атлетіко піде їм назустріч через те, що цього літа Еспаньйол відпустив до мадридського клубу захисника Маріо Ермосо нижче прописаної суми викупу.

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Нагадаємо, Еспаньйол став суперником Зорі у кваліфікації Ліги Європи. Перша гра запланована на 22 серпня, а матч-відповідь відбудеться через тиждень.

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Теги
Іспанія Еспаньйол Еспаньйол Трансфери Еспаньйол - Зоря Нікола Калініч Нікола Калініч Атлетіко Атлетіко
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