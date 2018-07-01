Єрро: Де Хеа сьогодні був у відпустці

Головний тренер збірної Іспанії Фернандо Єрро прокоментував гру "Червоної Фурії" в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Росії.

"Наш воротар сьогодні був у відпустці. Ми намагалися використовувати свої можливості. Коли залишалося зовсім небагато часу, треба було ввести ще одного форварда в гру. Іско намагався організувати гру в середній лінії. Але коли вводиш форвардів, це не означає, що щось обов'язково вистрілить", – цитує Єрро Чемпіонат.

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Нагадаємо, збірна Іспанії сенсаційно поступилась Росії в серії пенальті і вилетіла з чемпіонату світу-2018.