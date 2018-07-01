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Єрро: Де Хеа сьогодні був у відпустці

21:53 477 Читать на русском
Єрро: Де Хеа сьогодні був у відпустці
Іспанія – Росія: Де Хеа пропускає гол у серії пенальті / Getty Images

Головний тренер збірної Іспанії Фернандо Єрро прокоментував гру "Червоної Фурії" в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Росії.

"Наш воротар сьогодні був у відпустці. Ми намагалися використовувати свої можливості. Коли залишалося зовсім небагато часу, треба було ввести ще одного форварда в гру. Іско намагався організувати гру в середній лінії. Але коли вводиш форвардів, це не означає, що щось обов'язково вистрілить", – цитує Єрро Чемпіонат.

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Нагадаємо, збірна Іспанії сенсаційно поступилась Росії в серії пенальті і вилетіла з чемпіонату світу-2018.

ЧС 20181/8 фіналу

Іспанія - Росія: Неділя 01 липня 2018

Іспанія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Росія
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Теги
ЧС 2018 Іспанія Іспанія Іспанія - Росія Фернандо Єрро Фернандо Єрро Давід Де Хеа Давід Де Хеа Росія Росія
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