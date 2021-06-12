Автомобиль скорой доставил 29-летнего игрока в местный госпиталь, где его состояние стабилизировалось.

Сборная Дании объявила неожиданное решение относительно матча с Финляндией после страшного падения Эриксена

"Кристиан дышит и может разговаривать. Он жив", – заявил агент полузащитника Мартин Схутс в комментарии NPO Radio1. Эту информацию подтвердил и официальный Twitter Датского футбольного союза.

Напомним, Кристиан Эриксен потерял сознание в первом тайме матча Евро-2020 против Финляндии.

Євро-2020: Лукаку і Ко мчать за титулом, Росія в очікуванні фіаско та казочка кривдника України – прев'ю групи B