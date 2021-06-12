"Эриксен жив и может разговаривать": последние подробности о состоянии лидера Дании
21:27 - Читати українською
Оперативная работа врачей позволила спасти жизнь хавбека сборной Дании Кристиана Эриксена.
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Автомобиль скорой доставил 29-летнего игрока в местный госпиталь, где его состояние стабилизировалось.
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"Кристиан дышит и может разговаривать. Он жив", – заявил агент полузащитника Мартин Схутс в комментарии NPO Radio1. Эту информацию подтвердил и официальный Twitter Датского футбольного союза.
Напомним, Кристиан Эриксен потерял сознание в первом тайме матча Евро-2020 против Финляндии.
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