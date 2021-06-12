Федерация футбола Дании обнародовала решение о завершении матча против финнов на Евро-2020.

Сборные Дании и Финляндии продолжат поединок сегодня, 12 июня, в 21:30, сообщает официальный твиттер датчан. Информацию подтвердил и твиттер УЕФА.

Эриксен потерял сознание на поле во время матча Евро – ужасные кадры

Такое решение было принято только после того, как игроки обеих команд узнали, что Кристиан Эриксен пришел в себя после своего жуткого падения.

Напомним, что лидер сборной Дании в конце первого тайма упал на газон без сознания, после чего врачи долгое время делали массаж сердца, а партнеры своими телами закрыли процесс. В конце концов, Эриксена в кислородной маске вынесли на носилках, а матч был приостановлен.

Євро-2020: Лукаку і Ко мчать за титулом, Росія в очікуванні фіаско та казочка кривдника України – прев'ю групи B