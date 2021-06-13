Врач сборной Дании Мортен Боесен сообщил о текущем состоянии дел у Кристиана Эриксена после жуткого эпизода в матче против Финляндии (0:1).

"Трудно объяснить, что случилось. Кристиан был мертвым в определенный момент. Нам пришлось начать с реанимации и массажа сердца, которое перестало биться. Была остановка сердца, пришлось применять дефибриллятор.

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Я разговаривал с Кристианом несколько раз в течение дня. Он остается в стабильном состоянии – не спит, отвечает должным образом и четко, его сердце снова бьется. В сложившихся обстоятельствах, все в порядке.

Эриксен контактировал с игроками в течение дня. Он все еще должен находиться в больнице для дальнейших обследований, но тесты, проведенные к текущему моменту, в порядке", – цитирует медика AS.

Напомним, лидер сборной Дании в конце первого тайма упал на газон без сознания, после чего врачи долгое время делали массаж сердца, а партнеры своими телами закрыли процесс. В конце концов, Эриксена в кислородной маске вынесли на носилках, а матч был приостановлен. После стабилизации состояния Кристиана и его телефонного звонка из больницы поединок решили продолжить.

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