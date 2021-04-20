Эпицентр приехал в гости к Чайке на поединок 18-го тура Второй лиги. Встреча имела очень праздничный характер.

Голы: Лыга, 24 – Кривобедрий, 66

Удаление: Барбоса, 61 (Эпицентр)

Противостояние Чайки и Эпицентра закрывало программу тура. Более того, матч был очень символичным, ведь это 13-тысячная встреча в истории Второй лиги. Интересно и то, что за 29 сезонов в соревнованиях приняли участие 229 команд.

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Коллективы начали последний матч тура достаточно живо и с большим количеством борьбы в центре поля. В конце концов, первыми забили хозяева. Чайка выбежала в стремительную контратаку, а передачу с фланга почти в пустые ворота замкнул Лыга. Эпицентр попытался отыграться, но удалось ему это лишь во второй 45-й минутке после штрафного. Мяч после удара головой попал в штангу, но круглый отлетел прямо на ногу Кривобедрому, который сравнял счет на табло. Перед этим красную получил Барбоса, а финальный свисток все же зафиксировал ничью 1:1.

Эпицентр набрал 28 очков и остался на 5 строчке. Чайка, которая теперь имеет в своем активе 21 зачетный балл, удержала за собой 7 место группы А.

Турнирная таблица Второй лиги