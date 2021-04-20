Голи: Лига, 24 – Кривобедрий, 66

Вилучення: Барбоса, 61 (Епіцентр)

Протистояння Чайки та Епіцентра закривало програму туру. Ба більше, матч був дуже символічним, адже це 13-тисячна зустріч в історії Другої ліги. Цікаво й те, що за 29 сезонів у змаганнях взяли участь 229 команд.

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Колективи розпочали останній матч туру досить жваво та з великою кількістю боротьби в центрі поля. Зрештою, першими забили господарі. Чайка вибігла у стрімку контратаку, а передачу з флангу майже у порожні ворота замкнув Лига. Епіцентр спробував відігратись, але вдалось йому це лише у другій 45-й хвилинці після штрафного. М'яч після удару головою влучив у стійку, але круглий відлетів прямо на ногу Кривобедрому, який зрівняв рахунок на табло. Перед цим червону отримав Барбоса, а фінальний свисток все ж зафіксував нічию 1:1.

Епіцентр набрав 28 очок та залишився на 5 сходинці. Чайка, яка тепер має у своєму активі 21 заліковий бал, втримала за собою 7 сходинку групи А.

Турнірна таблиця Другої ліги