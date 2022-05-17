Сборная Украины проводит второй контрольный поединок. Смотрите видео голов и обзор встречи между итальянским Эмполи и подопечными Александра Петракова на "Футбол 24".

Матч Эмполи – Украина стартовал в 21:30 по киевскому времени. Это второй спарринг "сине-желтых", которые в Словении готовятся к матчу с Шотландией в плей-офф ЧМ-2022.

В первой игре (11 мая) украинцы обыграли Борусию Менхенгладбах со счетом 2:1 благодаря голам дебютантов (Мудрика и Пихаленка), а сегодняшним соперником подопечных Петракова стала 14-я команда Серии А.

Эмполи – Украина: онлайн-трансляция матча

Украинцы открыли счет в середине первого тайма. На 26-й минуте Виктор Цыганков в касание отдал на Романа Яремчука, а форвард Бенфики точно пробил в ближний угол. Через 5 минут Яремчук мог оформить дубль, но попал в стойку.

Видео гола Яремчука

UKRAINE LEAD!



Yaremchuk grabs a well taken goal after a Ukraine counter attack



As always some great build up play



1-0 Ukraine



: uafukraine pic.twitter.com/CIgxkYSkCt — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) May 17, 2022

На последних секундах первого тайма Эмполи отыгрался. Ла Мантиа со второй попытки реализовал выход на ворота Пятова.