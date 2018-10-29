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Эль Класико Барселона – Реал: как мадридские легенды Рауль и Касильяс ставили каталонцев на колени

27 октября 23:40 220 Читати українською
Эль Класико Барселона – Реал: как мадридские легенды Рауль и Касильяс ставили каталонцев на колени
Капитаны Реала Рауль и Касильяс

Перед матчем Барселоны и Реала в 10-м туре чемпионата Испании "Футбол 24" совместно с MEGOGO вспоминает лучшие моменты в истории Класико.

Большой след в истории Эль Класико оставили легендарные мадридские футболисты Икер Касильяс и Рауль Гонсалес. Они были лидерами и главными звездами Реала на старте нового века. Каждый из них 37 раз выходил на поле против Барселоны, создав немало хлопот своему принципиальному сопернику.

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Рауль в 31 матче Примеры забил каталонскому гранду 11 голов – 3-й результат среди мадридских голеадоров. В общем знаменитый 7 номер "сливочных" отметился в Эль Класико 15 раз – 4-й показатель в принципиальном противостоянии. Он в трех сезонах подряд оформлял дубль в ворота Барселоны, заставляя болельщиков "блаугранас" ловить тишину.

Касильяс сыграл против Барселоны не меньше. Ему пришлось тянуть удары Роналдиньо, Это'О, Анри, Месси, Иньесты и многих других звезд Камп Ноу. За 16 сезонов в первой команде Реала Икер 3 раза поднимал над головой Кубок чемпионов и 5 раз выигрывал Примеру, оставляя Барселону позади. Великий футболист, настоящий герой Реала.

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Барселона
Матч окончен
5 : 1
Реал Мадрид
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