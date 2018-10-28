Ель Класіко Барселона – Реал: як мадридські легенди Рауль і Касільяс ставили каталонців на коліна

Перед матчем Барселони та Реала у 10-му турі чемпіонату Іспанії "Футбол 24" спільно з MEGOGO пригадує найкращі моменти в історії Класіко.

Вагомий слід в історії Ель Класіко залишили легендарні мадридські футболісти Ікер Касільяс і Рауль Гонсалес. Вони були лідерами та головними зірками Реала на старті нового століття. Кожен з них 37 разів виходив на поле проти Барселони, створивши чимало клопоту своєму принциповому супернику.

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Рауль в 31 матчі Прімери забив каталонському гранду 11 голів – 3-й результат серед мадридських голеодорів. Загалом знаменитий 7 номер "вершкових" відзначився в Ель Класіко 15 разів – 4-й показник у принциповому протистоянні. Він в трьох сезонах поспіль оформляв дубль у ворота Барселони, змушуючи вболівальників "блаугранас" ловити тишу.

Касільяс відіграв проти Барселони не менше. Йому довелося тягнути удари Роналдінью, Ето'О, Анрі, Мессі, Іньєсти та ще багатьох зірок Камп Ноу. За 16 сезонів у першій команді Реала Ікер 3 рази піднімав над головою Кубок чемпіонів і 5 разів вигравав Прімеру, залишаючи Барселону позаду. Великий футболіст, справжній герой Реала.

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