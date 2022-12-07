"Английский Чемпионшип – красивая и тяжелая лига. Люблю тяжело работать. Мы стартовали хорошо, но после 5 матчей были проблемы. Наш график производительности упал. Лигу прервали из-за ЧМ, что было хорошо для нас.

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У нас новый тренер, он подарил новую ментальность. У нас все еще есть 25 матчей. Если мы сможем улучшить наши выступления, сможем достичь наших целей. Я очень хорошо выступал в Заре. Потом мне поступило немало предложений.

Халл Сити был одним из них. Сначала мы пообщались с нашим президентом, это была хорошая встреча. Потом мой трансфер состоялся. Я уже люблю английский футбол и я счастлив здесь", – цитирует Сайядманеша Hull Daily Mail .

В этом сезоне иранец провел всего 5 матчей в Чемпионшипе, а остальные пропустил из-за травмы подколенного сухожилия, из-за которой и не поехал на ЧМ-2022. В Заре Аллахьяр выступал с октября 2020 по декабрь 2021-го, наиграв 50 матчей.

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