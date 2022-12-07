Бразильский хавбек Жерсон Маграо не собирается вешать бутсы на гвоздь еще минимум год.

37-летний футболист на правах свободного агента стал игроком Санту Андре, сообщает пресс- служба клуба . Коллектив выступает в Серии D, четвертом по силе дивизионе Бразилии.

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Контракт с Маграо рассчитан на один сезон. Всю прошлую кампанию он провел за Итуано в Серии В, где имел немало игровой практики – 28 поединков, 2 гола и 3 ассиста в чемпионате.

Украинскому болельщику Жерсон известен выступлениями за Динамо в течение 2009-2012 годов. В футболке "бело-синих" бразилец играл не слишком успешно – 37 матчей, 5 забитых мячей и 6 результативных передач.