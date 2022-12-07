"Англійський Чемпіоншип – красива і важка ліга. Люблю важко працювати. Ми стартували добре, але після 5 матчів мали проблеми. Наш графік продуктивності впав. Лігу перервали через ЧС, що було добре для нас.

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У нас новий тренер, він подарував нову ментальність. У нас все ще є 25 матчів. Якщо ми зможемо покращити наші виступи, зможемо досягнути наші цілі. Я дуже добре виступав у Зорі. Опісля мені надійшло чимало пропозицій.

Халл Сіті був одним із них. Спершу ми поспілкувались з нашим президентом, це була хороша зустріч. Потім мій трансфер відбувся. Я вже люблю англійський футбол і я щасливий тут", – цитує Сайядманеша Hull Daily Mail.

Цього сезону іранець провів усього 5 матчів у Чемпіоншипі, а решту пропустив через травму підколінного сухожилля, через яку і не поїхав на ЧС-2022. У Зорі Аллах'яр виступав з жовтня 2020 по грудень 2021-го, награвши 50 матчів.

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