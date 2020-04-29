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Экс-звезда Серии А включил Шевченко в список лучших нападающих, с которыми он играл

08:52 59 Читати українською
Экс-звезда Серии А включил Шевченко в список лучших нападающих, с которыми он играл
Кошта, Шевченко и Гаттузо / Reuters

Португалец Руй Кошта вспомнил своих звездных одноклубников из Фиорентины и Милана.

"Мне посчастливилось сыграть с таким большим количеством отличных нападающих. Как номер 10 я не могу жаловаться.

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В Фиорентине я мог служить Батистуте, Кьезе, Бальбо, Миятовичу, Эдмундо, Оливейре, в то время как в Милане нападающими передо мной были Шевченко, Индзаги, Креспо, Вьери... Я был очень счастливым человеком", – цитирует Кошту Violanews.

Напомним, португальский хавбек присоединился к Милану в 2001 году, а покинул "россонери" вместе с Шевченко в 2006-м.

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Теги
Италия Милан Милан Руй Кошта Андрей Шевченко Андрей Шевченко Фиорентина Фиорентина
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