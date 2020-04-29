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Екс-зірка Серії А включив Шевченка до списку найкращих нападників, з якими він грав

29 квітня 08:52 674 Читать на русском
Екс-зірка Серії А включив Шевченка до списку найкращих нападників, з якими він грав
Кошта, Шевченко і Гаттузо / Reuters

Португалець Руй Кошта пригадав своїх зіркових одноклубників з Фіорентини та Мілана.

"Мені пощастило зіграти з такою великою кількістю відмінних нападників. Як номер 10 я не можу скаржитися.

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У Фіорентині я міг служити Батістуті, К'єзі, Бальбо, Міятовічу, Едмундо, Олівейрі, в той час як в Мілані нападниками переді мною були Шевченко, Індзагі, Креспо, Вієрі... Я був дуже щасливою людиною", – цитує Кошту Violanews.

Нагадаємо, португальський хавбек приєднався до Мілана у 2001 році, а покинув "россонері" разом з Шевченком у 2006-му.

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Теги
Італія Мілан Мілан Андрій Шевченко Андрій Шевченко Фіорентина Фіорентина Руй Кошта
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