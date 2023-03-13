Экс-звезда Динамо получил нелепое удаление – его команда была разбита действующим чемпионом
Полузащитник Адана Демирспора Юнес Беланда подставил свою команду в поединке 25-го тура Суперлиги против Трабзонспора.
Чемпионат Турции 2022/23, 25-й тур
Трабзонспор – Адана Демирспор – 4:1
Голы: Язиджи, 8, Витор Уго, 78, Вишча, 81, Бозок, 90+4 – Ндиайе, 45+1
Удаления: Беланда, 22 (Адана Демирспор)
Трабзонспор повел в счете уже на 8 минуте, а на 22-ой Беланда подставил команду. Юнес эмоционально общался с Бруно Пересом (игроком Трабзонспора) и зачем-то решил рукой задеть соперника по лицу. Арбитр прогнозируемо показал экс-игроку Динамо красную карточку.
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Впрочем, Адана Демирспор до перерыва умудрился сравнять счет усилиями Ндиайе. Во втором тайме сказалось удаление Беланда – Витор Уго, Вишча и Бозок сделали счет 4:1 в пользу Трабзонспора.
К слову, Беланда получил уже второе удаление в этом сезоне. В общем, Юнес сыграл в 21 поединке, записав в свой актив 6 голов и 5 ассистов.
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