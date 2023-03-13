Півзахисник Адана Демірспора Юнес Беланда підставив свою команду в поєдинку 25-го туру Суперліги проти Трабзонспора.

Чемпіонат Туреччини 2022/23, 25-й тур

Трабзонспор – Адана Демірспор – 4:1

Голи: Язіджі, 8, Вітор Уго, 78, Вішча, 81, Бозок, 90+4 – Ндіайє, 45+1

Вилучення: Беланда, 22 (Адана Демірспор)

Трабзонспор повів в рахунку вже на 8 хвилині, а на 22-ій Беланда підставив команду. Юнес емоційно спілкувався з Бруно Пересом (гравцем Трабзонспора) та чогось вирішив рукою зачепити суперника по обличчю. Арбітр прогнозовано показав екс-гравцю Динамо червону картку.

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Втім, Адана Демірспор до перерви примудрився зрівняти рахунок зусиллями Ндіайє. У другому таймі далось взнаки вилучення Беланда – Вітор Уго, Вішча та Бозок зробили рахунок 4:1 на користь Трабзонспора.

До слова, Беланда отримав вже друге вилучення у цьому сезоні. Загалом, Юнес зіграв у 21 поєдинку, записавши до свого активу 6 голів та 5 асистів.

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