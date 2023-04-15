Экс-хавбек Барселоны и Атлетико Арда Туран вернулся в клубный футбол в новом статусе.

В прошлом году скандальный турецкий игрок объявил о завершении карьеры. Последним его клубом был Галатасарай. Туран не терял времени и получил лицензию тренера.

Туран закончил игровую карьеру

Как сообщает официальный сайт Эюпспора, экс-игрок возглавил клуб. Контракт с Тураном подписан на 1,5 года. Эюпспор выступает во втором турецком дивизионе и занимает третье место. Дебютирует турецкий наставник 16 апреля в матче против Гезтепе.

В 2011-2020 годах Туран играл в Ла Лиге за мадридский Атлетико и Барселону. Арда дважды становился чемпионом Испании в составе двух клубов. С "матрасниками" турецкий футболист выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

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