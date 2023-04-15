Екс-зірка Барселони розпочав тренерську кар'єру та отримав дебютне призначення
Екс-хавбек Барселони та Атлетіко Арда Туран повернувся у клубний футбол в новому статусі.
Минулого року скандальний турецький гравець оголосив про завершення кар'єри. Останнім його клубом був Галатасарай. Туран не гаяв часу та отримав ліцензію тренера.
Як повідомляє офіційний сайт Еюпспора, екс-гравець очолив клуб. Контракт з Тураном підписано на 1,5 року. Наразі Еюпспор виступає у другому турецькому дивізіоні та посідає третє місце. Дебютує турецький наставник 16 квітня в матчі проти Гезтепе.
У 2011-2020 роках Туран грав у Ла Лізі за мадридський Атлетіко та Барселону. Арда двічі ставав чемпіоном Іспанії у складі двох клубів. З "матрацниками" турецький футболіст вигравав Лігу Європи та Суперкубок УЄФА.
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