Екс-хавбек Барселони та Атлетіко Арда Туран повернувся у клубний футбол в новому статусі.

Минулого року скандальний турецький гравець оголосив про завершення кар'єри. Останнім його клубом був Галатасарай. Туран не гаяв часу та отримав ліцензію тренера.

Туран закінчив ігрову кар'єру

Як повідомляє офіційний сайт Еюпспора, екс-гравець очолив клуб. Контракт з Тураном підписано на 1,5 року. Наразі Еюпспор виступає у другому турецькому дивізіоні та посідає третє місце. Дебютує турецький наставник 16 квітня в матчі проти Гезтепе.

У 2011-2020 роках Туран грав у Ла Лізі за мадридський Атлетіко та Барселону. Арда двічі ставав чемпіоном Іспанії у складі двох клубів. З "матрацниками" турецький футболіст вигравав Лігу Європи та Суперкубок УЄФА.

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