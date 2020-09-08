30-летний латиноамериканец усилил турецкий гранд, сообщает официальный сайт клуба.

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Рафаэль подписал с Башакшехиром контракт по схеме 2+1. В новой команде фулбек будет выступать под 4-м номером. За несколько часов до перехода Лион сообщил об уходе бразильца в статусе свободного агента. На Люмьере Рафаэль провел 5 сезонов. До этого он отыграл 7 сезонов за Манчестер Юнайтед.

К слову, в сезоне 2019/20 Рафаэль да Силва провел 19 матчей во всех турнирах.

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