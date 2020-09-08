Бразильський оборонець Рафаель перебрався до турецької Суперліги з французького Ліона. Восени Істанбул Башакшехір дебютує на груповому етапі Ліги чемпіонів.

30-річний латиноамериканець підсилив турецький гранд, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Рафаель підписав із Башакшехіром контракт за схемою 2+1. У новій команді фулбек виступатиме під 4-м номером. За кілька годин до переходу Ліон повідомив про відхід бразильця у статусі вільного агента. На Люм'єрі Рафаель провів 5 сезонів. До цього він відіграв 7 сезонів за Манчестер Юнайтед.

До слова, в сезоні 2019/20 Рафаель да Сілва провів 19 матчів у всіх турнірах.

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