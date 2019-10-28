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Экс-защитник Днепра Дуглас назвал лучшего партнера в центре защиты

14:26 80 Читати українською
Экс-защитник Днепра Дуглас назвал лучшего партнера в центре защиты
Дуглас / ФК Днепр

Бывший защитник Днепра Дуглас вспомнил свои выступления в чемпионате Украины.

"Когда ушел Хуанде Рамос и пришел Маркевич, я стал ближе к основному составу. Самій крутой матч – с Наполи в Киеве. Игуаина помогла удержать не только моя скорость, но и хорошая игра Евгения Чеберячко.

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В плане техники и понимания игры, Чигринский – лучший, с кем я играл в паре. Мы с ним хорошо общались, потому что он знает испанский. Я очень скучаю по Днепру", – поделился Дуглас в комментарии программе ПроФутбол.

Напомним, Дуглас выступал в составе Днепра с 2013 по 2016 годы. Сейчас бразилец выступает за Шапекоенсе.

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