toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДИНАМО - КАРПАТИ ШАХТАР - ОЛЕКСАНДРІЯ ЛІВЕРПУЛЬ - ТОТТЕНХЕМ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Екс-захисник Дніпра Дуглас назвав найкращого партнера по центру захисту

14:26 83 Читать на русском
Екс-захисник Дніпра Дуглас назвав найкращого партнера по центру захисту
Дуглас / ФК Дніпро

Колишній захисник Дніпра Дуглас пригадав свої виступи в чемпіонаті України.

"Коли пішов Хуанде Рамос і прийшов Маркевич, я став ближчим до основного складу. Найкрутіший матч – з Наполі в Києві. Ігуаїна допомогла утримати не тільки моя швидкість, але і хороша гра Євгена Чеберячко.

Коломойський анонсував відновлення Дніпра

У плані техніки і розуміння гри, Чигринський – найкращий, з ким я грав в парі. Ми з ним гарно спілкувалися, тому що він знає іспанську. Я дуже сумую за Дніпром", – поділився Дуглас в коментарі програмі ПроФутбол.

Нагадаємо, Дуглас виступав у складі Дніпра з 2013 по 2016 роки. Зараз бразилець виступає за Шапекоенсе.

"Людям наср*ли на голову і сказали "їжте". Дніпро доживає останні дні

blog_ava
"Шепелєв забив? Поставте VAR!": чому Динамо і Шахтар втратили очки, а два клуби опинилися у "психологічній дупі"
14:00
1269
Теги
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
дн
:
7
год
:
10
хв
Бертон Альбіон
21:45
Лестер Сіті
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук