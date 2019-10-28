Екс-захисник Дніпра Дуглас назвав найкращого партнера по центру захисту

Колишній захисник Дніпра Дуглас пригадав свої виступи в чемпіонаті України.

"Коли пішов Хуанде Рамос і прийшов Маркевич, я став ближчим до основного складу. Найкрутіший матч – з Наполі в Києві. Ігуаїна допомогла утримати не тільки моя швидкість, але і хороша гра Євгена Чеберячко.

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У плані техніки і розуміння гри, Чигринський – найкращий, з ким я грав в парі. Ми з ним гарно спілкувалися, тому що він знає іспанську. Я дуже сумую за Дніпром", – поділився Дуглас в коментарі програмі ПроФутбол.

Нагадаємо, Дуглас виступав у складі Дніпра з 2013 по 2016 роки. Зараз бразилець виступає за Шапекоенсе.

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