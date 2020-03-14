Экс-защитник Динамо перешел в Минск

Еще один украинец Дмитрий Рыжук решил попробовать себя за рубежом.

Бывший защитник киевского Динамо Дмитрий Рыжук подписал контракт с Минском, сообщает официальный сайт белорусского клуба.

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Украинец заключил соглашение сроком на один год. Последним клубом Дмитрия был одесский Черноморец, который он покинул 12 марта в качестве свободного агента.

Напомним, Рыжук – воспитанник киевского Динамо. Профессиональную карьеру футболиста начал в столичном клубе в 2009 году. Кроме вышеупомянутых команд успел поиграть в Металлисте и израильском Хапоэле. Выступал за сборные Украины U-17, U-19 и U-21. Transfermarkt оценивает игрока в 300 тысяч евро.

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