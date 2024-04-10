Бенитес был признан виновным в притеснении и агрессии против семьи бывшей девушки, которая покончила жизнь самоубийством в январе после нескольких эпизодов домашнего насилия. Об этом информирует Maisfutebol.

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Обвинение просило приговорить нападающего к шести годам лишения свободы, но судья вынес более мягкий приговор и дал футболисту пятилетний срок. В то же время сообщается, что расследование дела о смерти молодой женщины продолжается. Семья жертвы считает, что самоубийство было спровоцировано.

Бенитес принадлежал Бенфике с 2016 по 2020 год, но практически не играл за "орлов" – лиссабонский клуб отдавал его в аренду в Брагу, Бока Хуниорс, Аргентинос Хуниорс и Атлетико Сан-Луис.