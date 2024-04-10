Колишній вінгер Бенфіки Оскар Бенітес був засуджений до п'яти років тюремного ув'язнення.

Бенітес був визнаний винним у утисках і агресії проти сім'ї колишньої дівчини, яка покінчила життя самогубством у січні після кількох епізодів домашнього насильства. Про це інформує Maisfutebol.

Спортінг знову скривдив Трубіна – Бенфіка віддаляється від омріяного чемпіонства

Обвинувачення просило засудити нападника до шести років позбавлення волі, але суддя ухвалив більш м'який вирок і дав футболістові п'ятирічний термін. Водночас повідомляється, що розслідування справи про смерть молодої жінки триває. Сім'я жертви вважає, що самогубство було спровоковано.

Бенітес належав Бенфіці з 2016 по 2020 рік, але практично не грав за "орлів" – лісабонський клуб віддавав його в оренду в Брагу, Бока Хуніорс, Аргентінос Хуніорс і Атлетіко Сан-Луїс.