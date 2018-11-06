Экс-тренер ПСЖ уволен из Генгама

Бывший наставник ПСЖ Антуан Комбуаре остался без работы. Генгам после провального старта сезона решил попрощаться с тренером.
Генгам объявил об увольнении Антуана Комбуаре с поста главного тренера. Временно исполнять обязанности наставника Генгама будет Венсан Ратуро, информирует официальный сайт клуба.
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54-летний француз возглавлял Генгам с 2016 года. Комбуаре известный работой в ПСЖ, главным тренером которого был с 2009 по 2011 год. К слову, именно во главе с Комбуаре парижане противостояли Карпатам в Лиге Европы 2009/10.
После 12 туров Генгам набрал всего 7 очков и замыкает турнирную таблицу чемпионата. Кроме того, у команды худшая разница забитых и пропущенных голов (минус 17).