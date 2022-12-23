Сразу несколько команд Первой и Второй лиг решили возобновить выступления на профессиональном уровне.

Агробизнес, Балканы, Виктория, Карпаты Галич, Любомир и Тростянец подали заявки на аттестацию в ПФЛ, сообщает издание Український футбол.

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Еще два клуба – Левый Берег и Подолье – тоже планируют вернуться к выступлениям, но документы еще не подавали.

ВПК-Агро, Днепр Черкассы, новокаховская Энергия, Краматорск, Олимпик и Ужгород пока не определились со своим будущим. Например, ВПК-Агро рассматривает вариант с арендой игроков СК Днепр-1, чтобы заявиться на чемпионат, в то время как Энергия была расформирована, а ее руководство сейчас находится на оккупированной территории.

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