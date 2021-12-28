Экс-полузащитник сборной Украины может возглавить клуб Второй лиги
Бывший футболист Ворсклы и Металлиста Олег Краснопёров близок к смене места работы.
Экс-хавбек сборной Украины Олег Краснопёров может покинуть Ворсклу, где работает тренером команды U-19.
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40-летний специалист является главным претендентом на пост главного тренера Яруда, сообщает издание Meta Ratings. Руководство мариупольцев недовольно выступлением команды в первой части сезона и активно ищет замену главному тренеру Владимиру Киликевичу. Краснопёров может начать работу во главе клуба Второй лиги уже в январе.
Напомним, на зимний перерыв Яруд ушел на предпоследней строчке турнирной таблицы группы А Второй лиги, набрав 5 очков – в активе команды лишь одна победа, две ничьих и шесть поражений. Первый поединок в новом году мариупольцы проведут 19 марта – на своем поле они будут принимать Николаев-2.
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