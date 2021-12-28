Екс-хавбек збірної України Олег Краснопьоров може покинути Ворсклу, де працює тренером команди U-19.

Проросійські найманці позбавили житла екс-хавбека збірної України

40-річний фахівець є головним претендентом на посаду головного тренера Яруда, повідомляє видання Meta Ratings. Керівництво маріупольців невдоволене виступом команди у першій частині сезону і активно шукає заміну головному тренеру Володимиру Кілікевичу. Краснопьоров може розпочати роботу на чолі клубу Другої ліги вже у січні.

Нагадаємо, на зимову перерву Яруд пішов на передостанній сходинці турнірної таблиці групи А Другої ліги, набравши 5 очок – в активі команди лише одна перемога, дві нічиїх і шість поразок. Перший поєдинок у новому році маріупольці проведуть 19 березня – на власному полі вони прийматимуть Миколаїв-2.

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