Экс-наставник Ромы Ди Франческо признался, где продолжит карьеру

Бывший главный тренер Сампдории, Ромы, Сассуоло и ряда других итальянских команд Эусебио Ди Франческо собрался переехать в другой ведущий европейский чемпионат.

"Обо мне помнят, и у меня есть предложения. Из АПЛ, к примеру, так что время карантина я трачу на изучение английского и его практику в общении с внуком по Skype.

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Кроме того, имею предложения от клубов Суперлиги Турции и нескольких национальных команд", – рассказал специалист в комментарии Gazzetta della Modena.

Отметим, что 50-летний Ди Франческо пребывает без работы с октября, когда был уволен Сампдорией. Пока наибольших успехов в тренерской карьере итальянец достиг с Ромой.

В сезоне 2017/18 он вышел с "волками" в полуфинал Лиги чемпионов, где уступил Ливерпулю. В рамках 1/4 финала того розыгрыша римляне под руководством Ди Франческо сенсационно выбили Барселону после выездного поражения (1:4).