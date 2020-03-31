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Тотти признался, что готов вернуться в Рому в статусе игрока

15:41 68 Читати українською
Тотти признался, что готов вернуться в Рому в статусе игрока
Франческо Тотти / фото из соцсетей

Бывший капитан Ромы Франческо Тотти прокомментировал ситуацию с возможным возобновлением чемпионата Италии, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса.

"Я думаю, что чемпионат не возобновится. В противном случае будет бардак. Также ФИФА и Федерации футбола Италии нужно время, чтобы навести порядок.

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Вы упомянули о Роме, и на мгновение у меня пробежали мурашки по коже. Если мне позвонят и предложат поиграть, я с удовольствием это сделаю. Я начал тренировать, но это сложно. Я прошел курс обучения на агента лично, а не в CONI или FIGC, в Риме, а затем в Лондоне", – приводит слова Тотти Football Italia.

Напомним, легенда Ромы завершил карьеру в 2017 году после 25 сезонов в первой команде "джалоросси". В его активе 619 матчей и 250 голов за команду из столицы Италии. После завершения игровой карьеры Тотти продолжил работать в Роме, но летом прошлого года покинул клуб из-за разногласий с руководством.

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