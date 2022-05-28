Ранее нигериец горячо поддерживал наше государство в войне с Россией, а теперь запечатлел свою позицию на теле.

Бывший легионер Динамо и Шахтера митингует в Берлине с украинским флагом – фото дня

38-летний Окодува сделал тату в виде трезубца на запястье. "Слава Украине", – подписал фотографию Эммануэль.

Большую часть карьеры форвард провел именно в Украине. Выступал за Металлург Донецк, Арсенал Киев, Ворсклу, Динамо и Шахтер (первый легионер, поигравший за обоих украинских грандов). Успел поиграть и в России за тамошнюю Кубань.

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