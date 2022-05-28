Экс-легионер Шахтера и Динамо набил тату в виде трезубца – это не первая акция в честь Украины
10:39 - Читати українською
Бывший нападающий украинских клубов Эммануэль Окодува является последовательным поклонником Украины.
Ранее нигериец горячо поддерживал наше государство в войне с Россией, а теперь запечатлел свою позицию на теле.
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38-летний Окодува сделал тату в виде трезубца на запястье. "Слава Украине", – подписал фотографию Эммануэль.
Большую часть карьеры форвард провел именно в Украине. Выступал за Металлург Донецк, Арсенал Киев, Ворсклу, Динамо и Шахтер (первый легионер, поигравший за обоих украинских грандов). Успел поиграть и в России за тамошнюю Кубань.
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