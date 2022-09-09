Денис Кулаков, в свое время успешно выступавший за Днепр, снова уехал за кровавыми деньгами в Россию.

После начала полномасштабной войны в Украине защитник приостановил контракт с российским клубом, но через полгода решил вернуться.

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Фамилия Кулакова появилась в заявке Урала на сезон 2022/23. На поле украинец, являющийся воспитанником Шахтера, пока не выходил. Интересно, что Денис родился в Изюме – город в Харьковской области, который россияне практически уничтожили (фото ниже), а впоследствии и временно оккупировали. Похоже, даже это не мешает футболисту спокойно получать деньги во враждебной стране.

Ранее 36-летний Кулаков выступал за Шахтер, Металлист, Мариуполь, Днепр и Ворсклу. Цвета Урала защищает с 2015 года. Сыграл 2 матча за национальную сборную Украины.

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