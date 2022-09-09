Денис Кулаков, який свого часу успішно виступав за Дніпро, знову поїхав за кривавими грошима в Росію.

Після початку повномасштабної війни в Україні захисник призупинив контракт із російським клубом, але через півроку вирішив повернутися.

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Прізвище Кулакова з'явилося в заявці Урала на сезон 2022/23. На поле українець, який є вихованцем Шахтаря, поки не виходив. Цікаво, що Денис народився в Ізюмі – це місто в Харківській області росіяни практично знищили (фото нижче), а згодом і тимчасово окупували. Схоже, навіть це не заважає футболісту спокійно отримувати гроші у ворожій країні.

Раніше 36-річний Кулаков виступав за Шахтар, Металіст, Маріуполь, Дніпро і Ворсклу. Кольори Урала захищає з 2015 року. Зіграв 2 матчі за національну збірну України.

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