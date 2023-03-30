Бывший хавбек Черноморца и сборной Украины Кирилл Ковальчук поддержал Руслана Ротаня, на которого льется немало критики после поражения от Англии (0:2) в отборе на Евро-2024.

"Я в нем уверен, поддерживаю Ротаня. Человек действительно много работает. Руководил сборной на Уэмбли, быстро восстановился и на следующий день поехал руководить молодежкой.

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Да, не всюду был удачный результат, но я уверен, что это не связано с тем, что он работает в настоящее время на трех должностях. Руслан Петрович не столь мало сделал для украинского футбола, чтобы не получить этот шанс и не получить поддержку в такой момент.

Ничего ужасного нет в том, что пока без побед. Так можно на любого тренера говорить: Луческу или Моуринью. Вы посмотрите, как человек работает, какие футболисты у него прогрессируют, в какой футбол играет команда, какие задачи ставятся и как он их выполняет", – цитирует Ковальчука FanDay.

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