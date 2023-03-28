Приоритетным вариантом легенды Динамо является пролонгация контракта с Аль-Айном. Коуч ожидает новое предложение от клуба, ведь его соглашение завершается летом, утверждает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Ребров может продлить контракт с Аль-Айном, – комментатор

Украинская ассоциация футбола и ее президент Андрей Павелко уже уведомлены об этом решении Реброва, хотя предлагали ему достаточно хорошие финансовые условия.

По информации источника, Руслан Ротань останется исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины и в июньских матчах квалификации к Евро-2024. После этого исполком УАФ может назначить его полноценным наставником.

Напомним, Ротань должен был подстраховать главную команду "сине-желтых", пока ассоциация не договорится о сотрудничестве с Ребровым. Сам Сергей не раз заявлял, что с радостью возглавил бы сборную.

В июне Украину ждут поединки против Северной Македонии и Мальты – 16 и 19 числа соответственно.

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