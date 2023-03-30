Колишній хавбек Чорноморця та збірної України Кирило Ковальчук підтримав Руслана Ротаня, на якого ллється чимало критики після поразки від Англії (0:2) у відборі на Євро-2024.

"Я у ньому впевнений, підтримую Ротаня. Людина справді багато працює. Керував збірною на Вемблі, швидко відновився і наступного дня поїхав керувати молодіжкою.

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Так, не всюди був вдалий результат, але я впевнений, що це не пов'язано з тим, що він працює на цей час на трьох посадах. Руслан Петрович не настільки мало зробив для українського футболу, щоб не отримати цей шанс і не отримати підтримки в такий момент.

Нічого страшного немає у тому, що поки без перемог. Так можна на будь-якого тренера казати: Луческу чи Моурінью. Ви подивіться, як людина працює, які футболісти в неї прогресують, у який футбол грає команда, які завдання ставляться і як вона їх виконує", – цитує Ковальчука FanDay.

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