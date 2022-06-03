"После игры я глубоко выдохнул. Действительно, во время матча можно принимать валидол. Напряжение было до последних секунд. Нам нужно было просто победить, не важно каким способом. Выигрыш придаст нашим футболистам еще больше энергии. Для всех украинцев это как бальзам на душу.

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Ради таких эмоций футбол и любят, поэтому необходимо приложить все усилия, чтобы провести чемпионат страны. Это будет очень нужно для наших сборных всех возрастов. Я наслаждался игрой Александра Зинченко, Андрея Ярмоленко. Мы знаем, что это основополагающие исполнители сборной Украины, однако они в очередной раз были замечательными.

Кто для меня "Лев матча"? Знаю, что им стал Ярмоленко, но для меня это Зинченко. Александр был безупречен индивидуально, командно и тактически. Я радуюсь тому, что происходит в нашей сборной", – отметил Левченко в интервью Рейтинг букмекеров.

Добавим, что Украина победила Шотландию (3:1) и вышла в финал плей-офф отбора в ЧМ-2022, где встретится с Уэльсом в битве за путевку на Мундиаль. Матч состоится 5 июня, начало в 19:00.

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