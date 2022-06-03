Как известно, лучшим игроком матча между Украиной и Шотландией болельщики выбрали Андрея Ярмоленко. По этому случаю наш полузащитник получил памятный приз "Лев матча".

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Однако, капитан национальной сборной решил поделиться своей наградой и помочь Украине. По сообщению пресс-службы УАФ, Ярмоленко объявил старт аукциона, лотом которого и станет награда "Лев матча" с подписью Андрея, а также его футболка. Стартовая цена – 5000 грн, шаг аукциона – 500 грн. Торги продлятся до 6 июня.

Сумма победной ставки будет направлена ​​на фандрайзинговую платформу United24, целью которой является сбор благотворительных взносов для восстановления Украины от разрушительных последствий российского военного вторжения.

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