Экс-игрок Ливерпуля забил невероятный гол со своей половины поля – видео непревзойденного удара
Полузащитник Ризеспора Джонджо Шелви принес победу своей команде, забив шедевр.
В 12 туре чемпионата Турции Ризеспор принимал на своем поле Истанбулспор. В матче забили лишь один гол, но мяч уже можно считать претендентом на премию Пушкаша.
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На пятой минуте игры полузащитник Джонджо Шелви получил пас от партнера, находясь в центральном круге на своей половине поля. Англичанин заметил, что голкипер вышел далековато из ворот и мощно пробил. Мяч влетел в сетку ворот.
Напомним, что Шелви выступает за Ризеспор на правах аренды из Ноттингем Форест. За свою карьеру англичанин успел поиграть за Ливерпуль, Ньюкасл и Суонси.