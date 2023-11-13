В 12 туре чемпионата Турции Ризеспор принимал на своем поле Истанбулспор. В матче забили лишь один гол, но мяч уже можно считать претендентом на премию Пушкаша.

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На пятой минуте игры полузащитник Джонджо Шелви получил пас от партнера, находясь в центральном круге на своей половине поля. Англичанин заметил, что голкипер вышел далековато из ворот и мощно пробил. Мяч влетел в сетку ворот.

Напомним, что Шелви выступает за Ризеспор на правах аренды из Ноттингем Форест. За свою карьеру англичанин успел поиграть за Ливерпуль, Ньюкасл и Суонси.