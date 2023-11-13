В 12 турі чемпіонату Туреччини Різеспор приймав на своєму полі Істанбулспор. В матчі забили лише один гол, але м'яч вже можна вважати претендентом на премію Пушкаша.

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На п'ятій хвилині гри півзахисник Джонджо Шелві отримав пас від партнера, перебуваючи в центральному колі на своїй половині поля. Англієць помітив, що голкіпер вийшов далеченько з воріт і потужно пробив. М'яч влетів в сітку воріт.

Нагадаємо, що Шелві виступає за Різеспор на правах оренди з Ноттінгем Форест. За свою кар'єру англієць встиг пограти за Ліверпуль, Ньюкасл та Суонсі.