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Экс-игрок Динамо был задержан за управление угнанным автомобилем

10:34 293 Читати українською
Экс-игрок Динамо был задержан за управление угнанным автомобилем
Пап Диакате / фото из соцсетей

Бывший защитник Динамо Пап Диакате пережил неприятные часы во Франции. 35-летний сенегалец был арестован за управление автомобилем, который находился в розыске.

Полиция Нанси задержала Диакате во время движения по городу. Бывший защитник управлял автомобилем Ягуар без водительских прав, которые забыл дома. Более того – оказалось, что авто находится в розыске, сообщает Estrepublicain.fr.

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По словам Диакате, он стал жертвой мошенников, ведь несколько месяцев назад приобрел внедорожник в автосалоне Нанси, и предоставил соответствующие документы. После допроса сенегалец был отпущен, но полиция до сих пор не понимает, каким образом украденное авто оказалось в салоне.

Напомним, что Диакате выступал за Динамо с 2007 по 2011 год (правда, несколько раз отдавался в аренду). Последним клубом сенегальца был Нанси, а сейчас Диакате возглавляет французский клуб Вандевр из низжего дивизиона Франции.

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футбольные курьёзы Динамо Киев Динамо Киев Пап Диакате Пап Диакате Франция
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