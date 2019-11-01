Экс-игрок Динамо был задержан за управление угнанным автомобилем

Бывший защитник Динамо Пап Диакате пережил неприятные часы во Франции. 35-летний сенегалец был арестован за управление автомобилем, который находился в розыске.

Полиция Нанси задержала Диакате во время движения по городу. Бывший защитник управлял автомобилем Ягуар без водительских прав, которые забыл дома. Более того – оказалось, что авто находится в розыске, сообщает Estrepublicain.fr.

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По словам Диакате, он стал жертвой мошенников, ведь несколько месяцев назад приобрел внедорожник в автосалоне Нанси, и предоставил соответствующие документы. После допроса сенегалец был отпущен, но полиция до сих пор не понимает, каким образом украденное авто оказалось в салоне.

Напомним, что Диакате выступал за Динамо с 2007 по 2011 год (правда, несколько раз отдавался в аренду). Последним клубом сенегальца был Нанси, а сейчас Диакате возглавляет французский клуб Вандевр из низжего дивизиона Франции.

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