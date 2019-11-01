Екс-гравець Динамо був затриманий за керування викраденим автомобілем

Колишній захисник Динамо Пап Діакате пережив неприємні години у Франції. 35-річний сенегалець був заарештований за керування автомобілем, який перебував у розшуку.

Поліція Нансі затримала Діакате під час руху містом. Колишній захисник керував автомобілем Ягуар без водійських прав, які забув удома. Більше того – виявилося, що авто перебуває у розшуку, повідомляє Estrepublicain.fr.

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За словами Діакате, він став жертвою шахраїв, адже декілька місяців тому придбав позашляховик у автосалоні Нансі, та надав відповідні документи. Після допиту сенегалець був відпущений, але поліція досі не розуміє, яким чином викрадене авто опинилося у салоні.

Нагадаємо, що Діакате виступав за Динамо з 2007 по 2011 рік (щоправда, кілька разів віддавався в оренду). Останнім клубом сенегальця був Нансі, а зараз Діакате очолює нижчоліговий французький клуб Вандевр.

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