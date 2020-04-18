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Экс-хавбек Барселоны усомнился в способности Месси заиграть в АПЛ – Линекер его уничтожил

09:55 102 Читати українською
Экс-хавбек Барселоны усомнился в способности Месси заиграть в АПЛ – Линекер его уничтожил
Лионель Месси

Персона Лионеля Месси вызывает жаркие споры в сети на различные темы.

Бывший полузащитник Барселоны Эммануэль Пети недавно усомнился в способности Месси заиграть в АПЛ: "Честно говоря, я не думаю, что ему подходит интенсивный английский чемпионат. Ему не нравится, когда с ним играют плотно, борются с ним. В Испании его оберегают".

Главный острослов британского футбольного твиттера Гари Линекер резко ответил на критику Лео: "22 гола в 30 матчах против 6 сильнейших команд английского футбола. Полнейший идиотизм предполагать, что он бы не уничтожал здесь соперников. Он мощный, как бизон. Лучший в мире".

Месси провел всю карьеру в Барселоне, где из него сдували пылинки, поэтому многие подвергают сомнению его величие за пределами Каталонии. Например, всех интересует, на что способен Лео в "дождливый вечер в Сток-он-Трент".

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Англия Барселона Барселона Лионель Месси Лионель Месси Гари Линекер Эммануэль Пети
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