Экс-хавбек Барселоны усомнился в способности Месси заиграть в АПЛ – Линекер его уничтожил

Персона Лионеля Месси вызывает жаркие споры в сети на различные темы.

Бывший полузащитник Барселоны Эммануэль Пети недавно усомнился в способности Месси заиграть в АПЛ: "Честно говоря, я не думаю, что ему подходит интенсивный английский чемпионат. Ему не нравится, когда с ним играют плотно, борются с ним. В Испании его оберегают".

Главный острослов британского футбольного твиттера Гари Линекер резко ответил на критику Лео: "22 гола в 30 матчах против 6 сильнейших команд английского футбола. Полнейший идиотизм предполагать, что он бы не уничтожал здесь соперников. Он мощный, как бизон. Лучший в мире".

Месси провел всю карьеру в Барселоне, где из него сдували пылинки, поэтому многие подвергают сомнению его величие за пределами Каталонии. Например, всех интересует, на что способен Лео в "дождливый вечер в Сток-он-Трент".

Вірусна Барса: сенсаційна заміна для тер Штегена, повернення блудних синів, "французький порятунок"