Любовь к игре миллионов может иметь неприятные последствия для карьеры. В этом убедился чешский чиновник Роман Прымула.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уволил своего советника по вопросам эпидемии после посещения последним матча Лиги Европы Славия Прага – Лестер, сообщает Novinky.

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Накануне Прымула рассказал о необходимости введения в республике жесткого локдауна и дополнительных ограничений передвижения людей на фоне очередной волны пандемии COVID-19. Однако, вечером он посетил легендарный Эден в статусе VIP-гостя Славии. Глава чешского правительства решил уволить Прымулу с должности советника за "недостаток чувства социальной справедливости" в то время, когда другие фаны не могут посещать стадионы из-за пандемии. Ранее чиновник потерял должность министра здравоохранения из-за скандала с посещением "закрытого" на карантин ресторана в Праге.

К слову, поддержка Прымулы помогла "красно-белым" удержать нулевую ничью с грозным Лестером. Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы – 25 февраля.

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