Любов до гри мільйонів може мати неприємні наслідки для кар'єри. У цьому переконався чеський чиновник Роман Примула.

Прем'єр-міністр Чехії Андрей Бабіш звільнив свого радника з питань епідемії після відвідин ним матчу Ліги Європи Славія Прага – Лестер, повідомляє Novinky.

Славія розписала мирову з Лестером – українець не зіграв у матчі Ліги Європи

Напередодні Примула розповів про необхідність запровадження у республіці жорсткого локдауну та додаткових обмежень пересування людей на фоні нової хвилі пандемії COVID-19. Проте, ввечері він відвідав легендарний Еден у статусі VIP-гостя Славії. Очільник чеського уряду вирішив звільнити Примулу з посади радника через "брак відчуття соціальної справедливості" у час, коли інші фани не можуть відвідувати стадіони внаслідок пандемії. Раніше чиновник втратив посаду міністра охорони здоров'я через скандал із відвідинами "зачиненого" на карантин ресторану в Празі.

До слова, підтримка Примули допомогла "червоно-білим" втримати нульову нічию із грізним Лестером. Матч-відповідь 1/16 фіналу Ліги Європи – 25 лютого.

Від диктатора Франко – до міністра Берлусконі: топ-5 клубів, які сміються над фразою "футбол поза політикою"